O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 35 cêntimos abaixo dos 85,78 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent encerrou em baixa para terceira sessão consecutiva, depois de começar a semana no máximo desde outubro.

Segundo os analistas, as manutenções das taxas de juro de referência pela Reserva Federal, na quarta-feira, e pelo Banco de Inglaterra, de quinta-feira, pesaram nesta correção da tendência altista.

