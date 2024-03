O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 76 cêntimos abaixo dos 82,80 dólares.

O Brent manteve a tendência descendente, com os investidores a privilegiarem o cenário de uma baixa da procura devido a uma conjuntura climatérica com menos frio do que antecipado.

Por outro lado, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, assegurou hoje que a aliança OPEP+ não vai subir os preços do petróleo, porque isso, justificou, "é mau para os produtores e mau para os consumidores".

No passado domingo, vários Estados árabes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciaram a prorrogação no segundo trimestre dos cortes voluntários de produção.

A OPEP+ junta os membros da OPEP com aliados, como Federação Russa.

RN // RBF

Lusa/fim