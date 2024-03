O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 75 cêntimos abaixo dos 83,55 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O Brent cedeu terreno pelo predomínio da consideração entre os investidores de que um clima mais quente cause um menor consumo.

Esta expectativa impôs-se à decisão anunciada no domingo de vários Estados árabes membros do grupo designado OPEP+ de prorrogar no segundo trimestre do ano os seus cortes voluntários de produção, para procurar sustentar os preços, à semelhança do que tinham decidido a Federação Russa e o Cazaquistão.

O OPEP+ junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como os russos.

RN // RBF

Lusa/fim