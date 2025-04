Esta forte recuperação da cotação resulta do anúncio de Donald Trump de que vai fazer uma pausa de 90 dias antes de aplicar as taxas alfandegárias aos países que não decidiram represálias.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, que iniciou o dia a cotar no mínimo desde fevereiro de 2021, finalizou a sessão no International Exchange a cotar 2,66 dólares acima dos 62,82 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

