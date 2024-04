O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 35 cêntimos abaixo dos 90,45 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

O dia de clama na cotação do Brent ocorreu depois de um fim de semana de preocupação inicial pelo ataque iraniano a Israel, que não se traduziu em inquietações na abertura semanal dos mercados.

Na opinião de Fawad Razaqzada, analista de mercado da Citi Index e de FOREX.com, os investidores estão a descontar [dão por adquirido] as consequências de o Irão estar imerso nas convulsões do cenário regional, se bem que acompanhem de perto a eventualidade de Israel responder, o que pode degenerar em um conflito aberto.

Para este cenário de calma relativa também contribuiu, na sua opinião, a forte recuperação das bolsas europeias e a moderação da evolução do dólar dos EUA.

