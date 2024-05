O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 98 cêntimos acima dos 82,12 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

O Brent manteve-se em alta, com os investidores a anteciparem a cimeira dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), no domingo, em que esperam a manutenção das quotas de produção.

Os investidores também aguardam informação sobre a procura de gasolina nos EUA, quando se aproxima a época das deslocações de verão.

