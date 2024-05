O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou as transações no International Exchange Futures a cotar 57 cêntimos acima 82,79 dólares com que encerrou as transações na sexta-feira.

A subida de hoje ocorreu em contexto de expectativa dos investidores com o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de petróleo, esperado pela terça-feira, bem como dos números da variação dos preços nos EUA e ainda com a eventual ofensiva israelita de grande escala em Rafah, depois da que decorre em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

