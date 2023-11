O crude do Mar do Norte, de referência en Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 27 cêntimos abaixo dos 83,10 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Os Estados membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, como a Federação Russa, juntos no designado OPEP+, anunciaram hoje que a produção de crude vai ser ajustada em 2024 com cortes "voluntários" da maioria dos seus membros, como os prolongamentos, até 31 de março de 2024, que vão fazer sauditas e russos das suas atuais reduções de produção.

O cartel confirmou também que mantém em vigor os cortes adotados em reuniões anteriores, no total de 3,66 milhões de barris diários.

O facto de a reunião ter terminado sem a habitual conferência de imprensa e apenas com uma curta declaração escrita parece ter dececionado os mercados, pelo que as cotações reverteram a tendência ascendente dos últimos dias.

RN // RBF

Lusa/fim