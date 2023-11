O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,42 dólares acima dos 81,68 com que fechou as transações na terça-feira.

Os investidores estão na expectativa da decisão sobre níveis de produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, como a Federação Russa, grupo designado por OPEP+, que realizam na quinta-feira uma teleconferência ministerial.

Estes Estados, liderados por sauditas e russos, vão determinar se prolongam para 2024, ou inclusive aumentam, os cortes de produção que têm em vigor desde há meses com o prazo final marcado em 31 de dezembro.

