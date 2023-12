O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,26 dólares abaixo dos 79,65 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Apesar da tensão no mar Vermelho, onde continuam os ataques a navios dos rebeldes houthis, do Iémen, a decisão da companhia marítima Maersk de operar quase todas as suas rotas através do Canal de Suez indicou um relaxamento dos receios de uma escalada de preços.

Depois de cair para 73 dólares em 12 de dezembro, o Brent iniciou uma recuperação sustentada que, se sustentada, lhe permitirá fechar o ano, esta sexta-feira, no mesmo nível (80 dólares) em que terminou 2022.

