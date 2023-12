O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,47 dólares acima dos 79,23 com que fechou as transações na terça-feira.

O Brent manteve a trajetória de subida, num momento de receio sobre a oferta, depois de a empresa BP ter retirado os seus embarques através do mar Vermelho, devido aos recentes ataques do Iémen a navios mercantes.

Influenciou também o mercado a perceção entre os investidores de que os bancos centrais das principais potências começarão em breve a baixar as taxas de juro, o que poderá impulsionar a economia e estimular a procura.

