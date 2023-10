O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,78 dólares abaixo dos 87,60 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent retrocedeu pelo segundo dia consecutivo, depois da subida de segunda-feira, na sequência do ataque do Hamas a Israel.

Os investidores continuam a seguir de perto a situação no Médio Oriente, com receio de o conflito se estenda na região e possa afetar o fornecimento de petróleo.

RN // RBF

Lusa/fim