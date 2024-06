O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 13 cêntimos acima dos 85,11 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent terminou em alta perante a Baixa dos stocks de petróleo nos EUA, segundo os últimos dados semanais difundidos.

Os investidores mostram-se otimistas perante um aumento da procura de petróleo, com o conflito no Médio Oriente a contribuir também para a variação dos preços.

RN // RBF

Lusa/fim