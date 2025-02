O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 44 cêntimos acima dos 76,04 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

As dúvidas sobre as negociações entre os EUA e a Federação Russa contribuíram para a subida da cotação, tal como as preocupações entre os investidores com o estado das infraestruturas petrolíferas russas, que têm sido atacadas por drones ucranianos.

