O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou na sessão no Intercontinental Exchange a cotar 20 cêntimos acima dos 75,84 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O Brent continuou a ganhar terreno acima dos 75 dólares por entre preocupações dos investidores com o fornecimento oriundo da Federação Russa, uma vez que está a sofrer interrupções devido a ataques ucranianos, que esta semana já reduziram o fluxo no Mar Cáspio entre 30% a 40%.

Por outro lado, Donald Trump classificou hoje o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como "um ditador sem eleições" e disse-lhe para agir depressa antes que fique sem país.

Simultaneamente, Israel e o Hamas iniciaram negociações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, o que pode influir na cotação do crude, ao reduzir o risco de interrupção do fornecimento.

A analista Razan Hilal, da Forex, apontou que existe um nervosismo no mercado com a política comercial e alfandegária de Trump.

"Se as taxas alfandegárias que Trump vai impor em março e abril podem gerar uma pressão altista de curta duração, os operadores estão a posicionar-se para impactos incertos derivados de uma combinação de sanções, taxas alfandegárias e instabilidade geopolítica", acrescentou.

RN // RBF

Lusa/fim