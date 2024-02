O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 64 cêntimos acima dos 83,03 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

O preço do baril subiu, perante a persistência da tensão no Médio Oriente e dada uma subida inferior ao esperado das reservas de petróleo dos EUA até meados de fevereiro.

A estes desenvolvimentos juntou-se a intensificação dos ataques dos rebeldes iemenitas houthis, no Mar Vermelho.

Estes milicianos xiitas reivindicaram hoje ataques a um navio de guerra dos EUA e a uma embarcação comercial britânica, que sofreu danos, bem como à cidade costeira israelita de Eilat.

