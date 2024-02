O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 69 cêntimos acima dos 82,34 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

O preço subiu enquanto se mantém a tensão no Médio Oriente, em particular os ataques dos rebeldes iemenitas houthis às embarcações comerciais que procuram atravessar o Mar Vermelho para descarregar na Europa.

Na terça-feira, os houthis reivindicaram ataques a navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho à cidade costeira israelita de Eilat e ao navio de bandeira liberiana 'MSC Silver'.

RN // RBF

Lusa/fim