O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 66 cêntimos acima dos 77,33 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A subida foi atribuída à consideração da eventualidade de o agravamento do conflito afetar o fornecimento petróleo.

Os investidores no mercado petrolífero confrontam-se com tendências fortes, mas diferentes. Por um lado, estão a invasão russa da Ucrânia e a guerra em Gaza, que motiva os ataques dos rebeldes iemenitas houhtis no Mer Vermelho, em solidariedade com os palestinianos; por outro, a antecipação da redução da taxa de juro de referência nas principais economias a médio prazo.

RN // RBF

Lusa/fim