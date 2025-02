O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,05 dólares abaixo dos 76,48 com que encerrou as transações na quinta-feira.

Acabou assim a série de quatro sessões consecutivas em alta, com a cotação a ficar mesmo abaixo dos 75 dólares.

Ao longo da semana, a subida da cotação foi atribuída às preocupações dos investidores com as eventuais interrupções no fornecimento do produto que passasse por algumas das infraestruturas petrolíferas russas atacadas por drones ucranianos.

Porém, a descida do preço do barril regressou depois de a empresa cazaque que gere o oleoduto bombardeado pela Ucrânia, que desemboca no Mar Negro, ter anunciado que está a funcionar sem problemas.

Por este percurso, com 1.551 quilómetros, flui 80% da exportação de petróleo do Cazaquistão e 15% do russo.

Com força contrária, mas insuficiente, a pressionar a subida estiveram a tensão entre Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e as dúvidas sobre as negociações para a paz na Ucrânia entre EUA e Federação Russa, a escassos dias do terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

RN // RBF

Lusa/fim