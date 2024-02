O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,05 dólares abaixo dos 83,67 com que fechou a transações na quinta-feira.

O preço do barril baixou depois de o banco central dos EUA ter indicado que o corte da taxa de juro de referência pode demorar, pelo menos, mais dois meses.

Os analistas entendem acue este adiamento pode prejudicar o crescimento da economia e, assim, travar a procura petrolífera.

Entretanto, mantém-se a tensão no Médio Oriente e no Mar Vermelho, com repercussões na cotação do barril.

