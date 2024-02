O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,22 dólares abaixo dos 83,56 com que fechou as transações na terça-feira.

O preço do barril baixou, apesar da persistência da tensão no Mar Vermelho.

Os rebeldes iemenitas reivindicaram hoje vários ataques no Mar Vermelho contra navios de guerra dos EUA e o navio de bandeira liberiana 'MSC Silver', bem como à cidade israelita costeira de Eilat, segundo o porta-voz militar dos insurgentes, Yahya Sarea.

Há várias semanas que o preço do barril está acima dos 80 dólares, devido à crise no Médio Oriente.

RN // RBF

Lusa/fim