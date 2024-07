O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 1,15 dólares abaixo dos 79,78 com que encerrou as transações na segunda-feira.

Este foi o segundo dia consecutivo em que o Brent, em queda, acabou a transacionar abaixo dos 80 dólares por barril, o que não acontecia desde junho.

A cotação do crude está a sofrer, em particular, a preocupação dos investidores com uma procura débil na China.

RN // RBF

Lusa/fim