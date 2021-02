O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 95 cêntimos acima dos 63,39 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

Ao longo do dia, a sessão decorreu com alguma volatilidade, acabando em alta, devido às condições meteorológicas adversas para a produção nos EUA e ao encerramento de refinarias, uma vez que estes desenvolvimentos antecipam uma redução da oferta.

Para a mesma tendência contribuíram também a tensão no Médio Oriente e o otimismo com o efeito dos programas de vacinação no aligeirar das restrições, designadamente com impacto na economia.

