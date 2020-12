O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 39 cêntimos acima dos 51,10 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A debilidade do dólar dos EUA, a divisa em que se transacionam os futuros do petróleo, contribuiu para a subida dos preços em Londres, tal como a expectativa de estímulos económicos nos EUA e o otimismo quanto às vacinas contra o novo coronavirus.

