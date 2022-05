O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 19 cêntimos acima dos 107,32 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A subida do Brent moderou-se depois do aumento da sessão anterior, devido a um aumento acima do esperado das reservas de petróleo dos EUA.

A falta de um acordo na União Europeia sobre um embargo ao petróleo russo também contribuiu para enfraquecer a escalada dos preços.

RN // MAG

Lusa/fim