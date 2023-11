O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 54 cêntimos abaixo dos 81,96 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A negociação do Brent concluiu em baixa na expectativa da próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus aliados, adiada para 30 de novembro, por alegadas divergências entre os produtores sobre a dimensão dos cortes de produção.

Desde setembro que a cotação do crude tem seguido uma tendência descendente, uma vez que os cortes decididos pela OPEP não parecem suficientes para compensar outros fatores, como as dúvidas sobre a recuperação económica na China e a produção elevada em Estados que não integram a OPEP.

