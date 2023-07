O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,25 dólares acima dos 80,11 com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent prosseguiu assim a sua subida e situa-se nos níveis mais altos desde abril, depois de hoje a Agência Internacional de Energia (AIE) ter revisto em baixa, pela primeira vez este ano, as suas previsões sobre a procura global de petróleo para 2023 devido à deterioração das expectativas económicas.

Esta subida do preço do crude ocorre em contexto de queda do dólar, o que resultou na subida dos preços das matérias-primas expressos na divisa norte-americana.

RN // RBF

Lusa/fim