O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,33 dólares acima dos 83,98 com que fechou as transações na quinta-feira.

As expectativas de uma melhoria da economia chinesa, depois do alívio das restrições existentes para combater a pandemia do novo coronavírus, o enfraquecimento do dólar e o arrefecimento da inflação nos EUA impulsionaram a cotação do Brent ao longo desta semana.

Após cinco sessões consecutivas a subir, o preço do barril europeu fecha a semana com uma valorização de 8,58% em relação ao final da semana passada.

RN // RBF

Lusa/fim