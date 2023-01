O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,31 dólares acima dos 82,67 com que fechou as transações na quarta-feira.

O Brent manteve a tendência de subida dos últimos dias, depois da descida da semana anterior, impulsionada pelo recuo do dólar face a outras divisas.

A baixa da inflação nos EUA aligeirou o receio entre os investidores quanto ao efeito na procura de petróleo de um arrefecimento da economia internacional nos próximos meses.

