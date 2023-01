O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, acabou a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,08 dólares acima dos 78,57 com que fechou as transações na sexta-feira.

O Brent já estava a evoluir em alta hoje de manhã, com ganhos de três por cento, depois de a China ter reaberto as suas fronteiras.

Esta decisão dos dirigentes de Pequim, depois de um prolongado período de controlo, devido à pandemia do novo coronavírus, impulsionou o mercado dadas as perspetivas de uma maior procura de petróleo no país, que é maior importador d outo negro, segundo os analistas.

A isto junta-se ainda a esperança de a Reserva Federal dos EUA decidir uma subida abaixo do esperado na sua taxa de juro de referência.

