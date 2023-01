O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,81 dólares abaixo dos 85,91 com que fechou as transações na sexta-feira.

A negociação do Brent evoluiu hoje em baixa, de dimensão similar à subida com que acabou a última sessão de 2022, no dia em que a OPEP divulgou que o seu crude foi vendido no ano passado a uma média de 100,08 dólares por barril, mais 43,19% do que no anterior.

Depois de 10 dias de interregno, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo atualizou hoje as cotações do seu barril -- uma figura conceptual, uma vez que resulta da ponderação de 13 qualidades de crude, relativas a cada Estado associado -, correspondentes às últimas sessões de 2022.

A OPEP é integrada por Arábia Saudita, Argélia, Angola, República do Congo, Emirados Árabes Unidos, Guiné Equatorial, Gabão, Irão, Iraque, Koweit, Líbia, Nigéria e Venezuela.

A cotação do barril OPEP acabou o ano em alta, ao atingir em 30 de dezembro os 81,29 dólares, mais 4,25% do que no último dia de mercado em 2021.

O receio quanto a problemas de oferta de hidrocarbonetos, gerado pela invasão russa da Ucrânia e pelas severas sanções impostas ao regime de Moscovo foram os principais fatores desse encarecimento.

RN // RBF

Lusa/fim