O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,13 dólares abaixo dos 82,67 com que fechou as transações na quarta-feira.

A baixa das reservas comerciais de petróleo nos EUA, pela primeira vez em nove semanas, afetou a cotação do baril, tal como a perspetiva de nova subida da taxa de juro de referência pela Reserva Federal.

