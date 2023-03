O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,92 dólares abaixo dos 86,20 com eu encerrou as transações na segunda-feira.

O aviso de a Reserva Federal estar preparada para acelerar a subida da taxa de juro de referência se for necessário pesou sobre a cotação do barril de petróleo., segundo analistas.

A valorização do dólar face a outras divisas também lastrou a cotação do Brent, depois de esta ter chegado a cotar no máximo de um mês.

RN // RBF

Lusa/fim