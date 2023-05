O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 88 cêntimos acima dos 75,96 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A cotação do Brent soma assim dois dias de subida, depois de encerrar a semana passada em baixa, apesar de persistirem dúvida entre os investidores quanto à procura na China.

À semelhança de segunda-feira, a cotação de hoje sofreu a influência da redução da oferta do Canadá, em resultado dos incêndios florestais, e do grupo OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como a Federação Russa.

RN // RBF

Lusa/fim