O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,04 dólares acima dos 74,91 com que fechou as transações na terça-feira.

A perspetiva de os Estados Unidos continuarem a repor as suas reservas estratégicas com cada baixa do preço impulsionou as negociações no mercado de futuros do petróleo, segundo analistas.

A Agência Internacional de Energia avançou esta semana que prevê uma subida da procura, à medida que a economia chinesa aprofunde a sua recuperação, o que também contribuiu para apoiar a cotação.

RN // RBF

Lusa/fim