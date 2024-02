O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 60 cêntimos acima dos 77,99 dólares com que fechou as transações na segunda-feira

Esta é a segunda sessão da semana e a segunda de alta, em que os investidores observaram um comportamento similar ao da primeira, depois de uma acentuada baixa por receio de um recrudescimento da violência no Médio Oriente.

Esta consolidação ocorre depois de uma semana em que a cotação do barril caiu para valores que foram os mais baixos em três semanas.

Os analistas apontam que o Brent pode estar a entrar em uma fase de grande volatilidade, em que os investidores procuram avaliar a ameaça à oferta representada pelos últimos desenvolvimentos no Médio Oriente, como os bombardeamentos dos EUA sobre milícias pró-iranianas e rebeldes iemenitas houthis.

RN // RBF

Lusa/fim