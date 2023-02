O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 68 cêntimos abaixo dos 83,16 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A perspetiva de a Federação Russa reduzir a sua oferta em meio milhão de barris por dia em março continuou a influenciar as negociações no mercado de futuros do petróleo, segundo analistas.

Não obstante, a cotação também foi influenciada pelo receio do efeito que novas subidas da taxa de juro de referência nos EUA possam ter em termos de reduzir a procura.

