O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,22 dólares abaixo dos 82,15 com que fechou as transações na quinta-feira.

A queda da cotação hoje verificada foi a sexta consecutiva. E isto apesar a iminente entrada em vigor do veto da União Europeia (UE) aos derivados de petróleo russo, no domingo.

"É improvável que ocorram perturbações importantes", assinalou hoje em nota analítica a consultora Capital Economics, que destaca que em outubro estes derivados de petróleo representavam apenas sete por cento das importações da UE, depois de esta ter reduzido a sua dependência desta fonte que, no mês anterior de fevereiro, era de 16%.

Um aumento acima do esperado das reservas de petróleo dos EUA, que estão no nível máximo desde setembro, arrefeceu as expectativas quanto à procura no maior consumidor mundial de petróleo.

O barril de referência europeu fecha a semana com uma desvalorização de 7,7% em relação ao valor de sexta-feira da semana passada.

