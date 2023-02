O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 63 cêntimos abaixo dos 82,78 dólares com que fechou a transações na quarta-feira.

Esta foi a quinta descida consecutiva da cotação do Brent, caindo para o mínimo das últimas três semanas, apesar da próxima entrada em vigor do veto sobre o petróleo russo.

As dúvidas sobre a recuperação económica na China, juntamente com a subida das rachas de juro de referência de vários bancos centrais, minaram a confiança no aumento da procura de petróleo, segundo analistas.

