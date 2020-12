O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar quatro cêntimos abaixo dos 48,88 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent chegou a superar os 49,50 dólares durante a primeira metade da sessão, mas recuou depois de se conhecer uma subida relevante das reservas petrolíferas dos EUA na semana passada.

Os inventários do primeiro consumidor mundial de crude aumentaram em 15,18 milhões de barris e os 'stocks' de gasolina subiram 4,22 milhões, em resultado de um crescimento das importações líquidas.

RN // JLS

Lusa/fim