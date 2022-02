O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,92 dólares abaixo dos 94,95 com que fechou as transações na quinta-feira, apesar de se manter a tensão entre russos e ocidentais, a propósito da Ucrânia, conflito que pode travar as exportações russas de produtos de energia.

Mas os investidores estiveram também atentos às negociações do dossier nuclear com o Irão, na expectativa de um eventual acordo, que leve ao levantamento das restrições à comercialização do petróleo iraniano.

RN//RBF

Lusa/fim