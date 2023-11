Este fecho do crude do Mar do Norte, de referência na Europa, abaixo dos 80 dólares ocorre a apenas tês dias de uma cimeira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, entre os quais a Federação Russa.

O crude do Mar do Norte concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 60 cêntimos abaixo dos 80,58 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A incerteza sobre a decisão do cartel petrolífero, apesar de os analistas anteciparem a manutenção dos cortes de produção, manteve a tendência descendente da cotação do Brent na expectativa das decisões da cimeira.

O inesperado adiamento da reunião, eu estava prevista para hoje, acrescentou um ingrediente de inquietação que, na opinião dos analistas, reflete as posições diferentes no seio da OPEP.

Apesar de tudo, os observadores admitem um acordo de última hora para alterar a trajetória da cotação do crude, que tem refletido o receio com o crescimento económico no próximo ano.

Os analistas trabalham com base na hipótese de os sauditas prolongarem o seu corte voluntário de um milhão de barris por dia para 2024 e de os russos manterem a sua redução na extração no primeiro trimestre do próximo ano.

RN // RBF

Lusa/fim