O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 14 cêntimos abaixo dos 71,47 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent conheceu uma relativa descida no dia em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo expressou a sua confiança em que o avanço da variante delta do novo coronavírus não vai reduzir a procura prevista para este ano e para o próximo.

A organização manteve a sua previsão de uma procura de 96,6 milhões de barris por dia em 2021, sensivelmente o mesmo que previa há um mês.

