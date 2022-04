Esta posição foi transmitida por António Costa no discurso que proferiu na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS e que dedicou em grande parte às medidas do Governo para conter o aumento dos preços nos setores da energia e do agroalimentar.

"Face ao aumento dos preços da energia, o Governo teve de ir mais longe e, por isso, pediu à Comissão Europeia que autorizasse uma redução temporária da taxa do IVA de 23% para 13%. Não está a ser fácil", declarou.

Por isso, segundo o líder socialista, enquanto o seu executivo negoceia com a Comissão Europeia e aguarda uma resposta definitiva, decidiu "fazer algo exatamente igual para o bolso do contribuinte".

Na sexta-feira à noite, em reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o Governo decidiu "reduzir aquilo que cobra em ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos] no mesmo montante daquilo que reduziria se já tivesse a autorização para reduzir o IVA da energia de 23 para 13%".

"Esta redução, a preços de sexta-feira, significaria uma descida correspondente a 52% do aumento que o gasóleo teve desde outubro e a 74% do aumento que a gasolina registou desde outubro. Não é 100%, mas é um esforço enorme, já que representa mais de metade do aumento do preço do gasóleo e dois terços do aumento do preço da gasolina", reforçou.

Esta redução, acrescentou, entrará em vigor "muito brevemente".

