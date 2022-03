Esta mudança consta num comunicado hoje emitido pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a orgânica do XXIII Governo Constitucional, cuja orgânica foi apresentada na terça-feira por António Costa ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O primeiro-ministro informa que decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico", refere-se no comunicado.

De acordo com o mesmo comunicado, "os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência serão os primeiros a concentrar-se", o que deverá acontecer "até ao final do ano 2022 na atual sede da Caixa Geral de Depósitos".

"Estes ministérios ficarão "sob coordenação da Presidência do Conselho de Ministros", acrescenta-se.

Em fevereiro, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha admitido a possibilidade de proceder na nova legislatura à deslocalização de vários ministérios, concentrando-os no edifício que atualmente serve de sede à Caixa Geral de Depósitos.

PMF // ACL

Lusa/Fim