"É necessário ajudar para que os consensos se formem, seja em maioria qualificada, seja na generalidade das decisões que o Conselho toma. Nós utilizamos em Portugal aquela expressão que Mário Soares criou para os presidentes da República: 'Serei o Presidente de todos os portugueses'. O presidente do Conselho tem de ser o presidente de todos os aqueles que se sentam no Conselho Europeu", disse António Costa em declarações aos jornalistas portugueses, em Bruxelas.

Um dia depois de ser eleito o próximo presidente do Conselho Europeu, António Costa encontrou-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a futura alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas.

Depois de uma breve conversa com o secretário-geral do Partido Socialista Europeu (PES), Giacomo Filibeck, o presidente eleito "disse que vai querer falar com todo os líderes" para perceber como é que pode "melhorar os métodos de trabalho no seio do Conselho, ouvir as ideias de todos".

"Conheço-os pessoalmente quase todos, só ainda não conheço o primeiro-ministro da Irlanda, entretanto vão também mudar alguns primeiros-ministros, pelo menos o da Holanda irá seguramente mudar, outros também estão na perspetiva de mudar. Tenho bastante para fazer", completou.

AFE // PDF

Lusa/Fim