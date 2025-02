Numa publicação na rede social X, António Costa disse ter tido hoje uma conversa telefónica com o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, a quem indicou ter manifestado "apreço pela cooperação estratégica" existente entre Astana e o bloco europeu.

"O Cazaquistão é um parceiro importante da UE e continuaremos a reforçar as relações comerciais e de conectividade", garantiu o líder da instituição comunitária que junta os chefes de Governo e de Estado dos 27 Estados-membros do bloco europeu.

Na mensagem, António Costa afirmou aguardar "com expectativa os debates em Samarcanda [capital do Uzbequistão] durante a primeira cimeira de sempre UE-Ásia Central, a realizar em abril".

O presidente do Conselho Europeu referiu ainda que, durante a conversa com Tokayev, saudou "a posição de princípio do Cazaquistão no apoio a uma ordem internacional baseada em regras", com a UE e este país da Ásia Central -- uma antiga república soviética - a acordarem "em continuar a cooperar estreitamente no apoio ao multilateralismo, à integridade territorial e à resolução pacífica dos conflitos".

A UE é o principal parceiro comercial e investidor estrangeiro do Cazaquistão.

António Costa lidera o Conselho Europeu, a instituição que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia, desde 01 de dezembro passado e tem um mandato de dois anos e meio, até 31 de maio de 2027.

ANE // SCA

Lusa/Fim