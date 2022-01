De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim, através da filial Amorim Cork, SGPS, S.A., chegou a acordo para a aquisição de metade do capital social da SACI S.r.l, que pertence ao Grupo SACI, sedeada em Ivrea, perto de Turim, Itália.

O grupo SACI era detido, em partes iguais, pelas famílias Getto e Perlich, sedeadas em Itália e na Alemanha, respetivamente, sendo constituído por 17 empresas relacionadas com diversos setores tendo como principal actividade a produção e a comercialização de muselets (arame que se encaixa na cortiça de uma garrafa de champanhe, vinho espumante ou cerveja para impedir que a cortiça surja sob a pressão do conteúdo gaseificado), com uma equipa de cerca de 340 colaboradores e presença em mais de 30 países.

AAT // JNM

Lusa/FIM