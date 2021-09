Em julho, os benefícios totalizaram 24,8 milhões de euros, acima dos 22,7 milhões de euros contabilizados em junho.

O montante em IVA acumulado pelos contribuintes durante o mês de julho por consumos nos setores da restauração, alojamento e cultura, resulta da emissão de 6,6 milhões de faturas com NIF nestes três setores e corresponde a um total de 202 milhões de euros de despesa efetuada nesse mês.

Estes valores somam aos 22,7 milhões de euros de saldo de IVAucher acumulados em junho, mês em que o Portal das Finanças registou a entrada de 6,6 milhões de faturas com NIF resultantes de compras no valor de 179 milhões de euros nos setores abrangidos.

O montante relativo a junho surge ligeiramente acima do que havia sido inicialmente divulgado devido ao atraso de algumas empresas na comunicação de faturas e ao facto de o apuramento para o IVAucher apenas poder ser finalizado quando os contribuintes com atividade aberta no âmbito da categoria B vão ao Portal das Finanças indicar as despesas relacionadas com a atividade.

Anunciado aquando da apresentação do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o IVAucher permite aos consumidores acumularem 100% do valor do IVA pago no alojamento, cultura e restauração, e usá-lo posteriormente como forma de benefício nestes setores.

Até 31 de agosto decorreu a fase de acumulação, ou seja, o período durante o qual os consumidores puderam acumular o IVA pago nas compras efetuadas naqueles três setores bastando, para tal, pedirem fatura com o seu NIF (Número de Identificação Fiscal).

Durante este mês de setembro decorre a fase de verificação e apuramento do saldo de IVA acumulado para, logo a partir de 01 de outubro e até 31 de dezembro, avançar a fase de utilização do benefício acumulado.

