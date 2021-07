Segundo o barómetro das obras públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), no mesmo período, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados por ajustes diretos e consultas prévias totalizaram 277 milhões de euros, mais 27% do que no mesmo período do ano passado.

Globalmente, o montante total de contratos celebrados no primeiro semestre situou-se em 1.893 milhões de euros, mais 47% do que no período homólogo de 2020.

Em relação ao montante total de concursos de empreitadas de obras públicas promovido nos primeiros seis meses deste ano, o barómetro da AICCOPN refere que este se situou em 2.201 milhões de euros, menos 18% do que o verificado em igual período de 2020 e a quarta quebra mensal consecutiva.

